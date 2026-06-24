Sospetto dell'Isis ucciso ad Ankara prima del summit Nato: «Pianificava un attacco»L’operazione in vista del vertice in programma il 7 e l’8 luglio. L’uomo avrebbe impartito istruzioni per un attentato tramite i social media
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Un sospetto membro dell'Isis è stato ucciso ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato islamico prima del vertice Nato in programma il 7 e l'8 luglio.
Secondo Ntv, ieri la polizia ha fatto irruzione nell'abitazione, a Haymana in provincia di Ankara, di un sospetto appartenente all'Isis, che «aveva impartito istruzioni per un attentato tramite i social media prima del vertice Nato».
Durante l'operazione è iniziato uno scontro a fuoco tra gli agenti e il sospetto, che è rimasto ucciso mentre sua moglie è rimasta ferita.
(Unioneonline)