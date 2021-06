Stop agli smartphone per bambini e ragazzi nelle scuole inglesi, non solo a lezione ma in qualsiasi momento. Anche durante l’intervallo.

E’ la misura in fase di valutazione all’interno del governo Tory di Boris Johnson, come annunciato dal ministro dell'Istruzione, Gavin Williamson. Secondo Williamson, l'ossessione dei cellulari ha "effetti dannosi" sul rendimento scolastico, sul benessere e persino sulla salute mentale dei più giovani.

L’uso dei telefonini nel Regno Unito è già vietato in molte scuole, ma per il momento la decisione è demandata ai singoli istituti. Stavolta invece il governo vuole imporre dall’alto un veto generalizzato.

Un provvedimento che fa discutere: contrari molti insegnanti, secondo cui occuparsi di cellulari è "una distrazione" dai problemi della scuola più urgenti, soprattutto dopo un anno e mezzo di dad e lockdown.

Secondo uno studio britannico la telefonino-dipendenza fa registrare cali di rendimento medi fra gli studenti pari a oltre l'8% e del 14-15% fra i ragazzi con maggiori difficoltà d'apprendimento. Risultati contestati da altri studiosi, ma confermati sostanzialmente dall'esperienza di Paesi quali Norvegia o Spagna che pure hanno imposti “bandi” simili.

