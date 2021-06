Scompiglio all’aeroporto di Los Angeles a causa di un 33enne sotto effetto di droghe.

L’uomo, secondo una ricostruzione del Washington Post, ha dato di matto quando si è reso conto che l’aereo che aveva preso non andava dove lui voleva andare, ossia Salt Lake City.

Arrivato martedì scorso a Los Angeles da Cabo San Lucas, in Messico, era appunto la città dello Utah la sua destinazione. Non avendo una coincidenza, il 33enne di origini messicane si è recato in un hotel nel centro di Los Angeles, ha bevuto e fatto uso di metanfetamine, e la stessa cosa ha fatto il giorno successivo.

Quindi è andato in aeroporto e ha preso probabilmente un volo qualsiasi. Si è seduto, si legge nella denuncia, "smaltendo l'effetto di tutte le droghe usate nei giorni precedenti e si è appisolato".

Quando si è reso conto che non stava andando nello Utah ha prima cercato di entrare nella cabina di pilotaggio, ma visto che era chiusa ha attivato un'uscita di emergenza è si è gettato fuori, rompendosi una gamba.

Ora rischia una pena massima di 20 anni di carcere con l'accusa di aver interferito con l'equipaggio di volo.

