È di almeno 120 morti il bilancio dell’impressionante calca creatasi nel quartiere di Itaewon, a Seul, capitale della Corea del Sud, nel corso delle celebrazioni per Halloween. Centinaia, inoltre, le persone ferite.

Il caos infernale è scoppiato nel corso di una parata cui assistevano migliaia di persone.

La situazione sarebbe precipitata quando, per circostanze non chiare, tra la folla si è innescato un fuggi fuggi generale, che ha creato confusione e un gigantesco assembramento.

Si sono verificate cadute, malori, arresti cardiaci tra la moltitudine di persone che cercava scampo.

Nel quartiere, dopo l’allarme, sono arrivate le forze dell’ordine, assieme a più di 140 ambulanze.

La zona è stata posta in lockdown per consentire i soccorsi e il trasporto delle persone in ospedale.

La polizia ha avviato indagini per fare luce su quanto accaduto.

