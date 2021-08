Operazione da record Della polizia ecuadoriana, che ha sequestrato 9,6 tonnellate di cocaina proveniente dalla Colombia.

Lo ha fatto sapere il ministro degli Interni Alexandra Vela, precisando che mai era stata sequestrata una quantità così ingente di droga nel Paese: “Si tratta di un sequestro storico”, ha detto in una conferenza stampa.

La polizia afferma che la cocaina, originaria della Colombia e che si credeva stesse per essere spedita in Messico e negli Stati Uniti, è stata scoperta in un'abitazione a Guayaquil, nel sud-ovest del Paese.

Il suo valore di mercato è stato stimato intorno ai 450 milioni di dollari. Due persone sono state arrestate e sono state sequestrate una decina di armi da fuoco.

