Le delegazioni di Ucraina e Russia si vedono oggi per la seconda giornata di colloqui: l’obiettivo è quello di trovare un punto d’incontro nella crisi.

Nella notte a Kharkiv, città nella zona est del Paese e già pesantemente colpita ieri dai bombardamenti, sono arrivati i paracadutisti dell'esercito russo. I soldati avrebbero attaccato un ospedale, mentre per le strade si registrano gli ennesimi scontri a fuoco.

Poco prima un missile aveva centrato invece un condominio a Zhytomyr, un centinaio di chilometri ad ovest di Kiev. L'ordigno si è schiantato non lontano dall'ospedale locale.

***

Ore 8.19 – Mosca: “Abbiamo conquistato la città di Kherson”

I militari russi affermano di aver conquistato la città strategica di Kherson, nel sud dell'Ucraina.

***

Ore 8.10 – 450mila persone entrate finora in Polonia

Più di 450mila persone sono finora entrate in Polonia dall'Ucraina da quando è iniziata l'invasione russa. Lo ha detto il vice ministro dell'interno polacco, Pawel Szefernaker, aggiungendo che gli ingressi sono leggermente calati ieri a 98mila dal numero record di oltre 100mila registrato lunedì.

***

Ore 7.15 – Nazioni Unite: “136 i civili morti finora”

Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall'invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. Tra le vittime ci sarebbero anche 13 bambini. Per un portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, i morti reali dovrebbero essere molti di più.

