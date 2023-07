Tragedia sul circuito belga di Spa-Francorchamps, durante una gara di F3.

Un pilota olandese di soli 18 anni, Dilano Van'T Hoff, ha perso la vita in seguito a un incidente durante la finale del “Formula Regional European Championship”, caratterizzata dalla pioggia e da scontri fra le monoposto e interrotta anzitempo.

Proprio dopo un contatto la MP Motorsport di Van’T Off è rimasta bloccata all’ingresso del rettilineo e un’altra macchina che sopraggiungeva in velocità l’ha centrata in pieno. I successivi soccorsi, purtroppo, sono risultati inutili.

«Siamo devastati per la perdita di uno dei nostri più brillanti talenti olandesi, che ha portato così tanta energia alla nostra squadra durante gli anni in cui ha corso con noi. Dilano fa parte della nostra famiglia delle corse sin dal suo debutto nel motorsport con MP nel 2021», ha scritto la scuderia su Instagram. Aggiungendo: «Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Dilano e ai suoi cari, e siamo in pieno supporto a loro e ai membri del nostro team che hanno perso non solo un pilota ma anche un amico».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata