Aveva comprato una casa “a scatola chiusa”, esaminando solo i documenti e qualche foto pubblicati su internet dall’agenzia, ma quando l’ha vista l’ha trovata diversa dalla descrizione e, preso dalla rabbia, ha ucciso l’agente immobiliare.

Una tragedia avvenuta a Portsmouth, in Virginia, costata la vita a Soren Arn-Oelschlegel, 41 anni, per mano del suo cliente, l’84enne Albert Baglione. L’anziano, che viveva in Alabama, aveva deciso di acquistare un immobile ed era stato attratto in particolare da un annuncio sul sito dell’agenzia. Poi però, una volta visionata la casa, è rimasto scontento tanto da puntare una pistola contro l’agente e ammazzarlo. Ha chiamato poi la polizia spiegando di aver appena commesso l’omicidio e quando la pattuglia è arrivata sul posto si è chiuso in una stanza e si è ucciso con la stessa arma.

(Unioneonline/s.s.)

