Sembra uscita da un film futuristico o da una saga fantasy ma la “casa invisibile” – nome con il quale è diventata famosa in tutto il mondo – esiste davvero ed è in vendita a 18 milioni di dollari.

Si trova in America – nel cuore del deserto del Mojave (California) – e le sue pareti a specchio la fanno confondere con il paesaggio. Riflette tutto quello che la circonda: luci, colori, le poche piante presenti e il cielo azzurro. A tradire il suo (quasi totale) anonimato solo gli infissi, tanto che un occhio inesperto, da lontano, avrebbe difficoltà a vederla. Ispirata al film di fantascienza “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick e costruita nel 2019 dai produttori cinematografici Chris e Roberta Hanley, ha ospitato celebrità come Lizzo, Alicia Keys, Ariana Grande e The Weeknd, ed è stata inserita nella serie Netflix The World's Most Amazing Vacation Rentals.

Come riportano i media Usa citando Mansion Global, la casa si poteva precedentemente affittare a 150.000 dollari al mese, 6.000 al giorno o 1.000 dollari all'ora. Secondo uno degli agenti che ha messo sul mercato la villa, Matt Adam, la "Invisible House” è la proprietà più costosa messa sul mercato per ora a Joshua Tree, località a due ore da Los Angeles la cui popolarità è schizzata alle stelle durante la pandemia.

