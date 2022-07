È stato catturato dalla polizia il 22enne sospettato di aver aperto il fuoco alla periferia di Chicago in occasione della tradizionale parata per il 4 luglio. Ha ucciso 6 persone e ne ha ferite 31. Si chiama Roberto Crimo ed è stato fermato alla guida della sua auto nella zona di Lake Forest, è un rapper conosciuto come Awake.

La cerimonia era cominciata da una decina di minuti quando sono partiti i colpi di fucile dal tetto di un palazzo: “All'inizio pensavo fossero i fuochi d'artificio, non avevo capito che fossero spari”, ha raccontato una testimone. “Poi ho visto gente insanguinata che urlava e scappava. È stato orribile", ha detto la donna ancora sotto shock. "Era una scena caotica. Ho provato a chiamare la mia famiglia e ho scoperto che si erano rifugiati all'interno di un edificio vicino al percorso", ha riferito un altro testimone che stava andando in macchina alla parata quando è iniziata la sparatoria e ha visto le persone fuggire da una parte all'altra.

Anche a Filadelfia un episodio simile, con un bilancio di due poliziotti feriti e lo sparatore in fuga.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata