Sparatoria durante una parata del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti, ad Highland Park, alla periferia di Chicago, in Illinois.

Secondo le prime informazioni ci sarebbero sei morti e oltre trenta feriti.

La parata era iniziata alle 10, ora locale. Dopo appena dieci minuti sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco ed è partito un fuggi fuggi generale.

Il killer è armato e in fuga: la polizia cerca un uomo bianco tra i 18 e i 20 anni con capelli lunghi neri. Secondo il New York Times avrebbe sparato da un tetto usando un fucile contro migliaia di persone che stavano vivendo una giornata di gioia e relax in famiglia.

"All'inizio pensavo fossero i fuochi d'artificio, non avevo capito che fossero spari", ha raccontato alla Cnn una testimone. "Poi ho iniziato a vedere gente insanguinata che urlava e scappava e allora ho capito. E' stato orribile”.

Per la polizia al momento si tratta di un "atto completamente casuale", ma sono diverse le città che hanno cancellato gli eventi in programma per il 4 luglio.

