Suo padre e suo fratello la aspettavano per mangiare tutti insieme ma quando la 14enne non si è presentata è nata qualche preoccupazione, e il papà ha chiesto all’altro figlio di andare a cercarla. Il ragazzino è sceso dal quarto piano lungo le scale di un palazzo di Oviedo, in Spagna, ma arrivato al primo ha visto del sangue sul pianerottolo.

Ha fatto scattare l’allarme ed è stata chiamata la polizia, che è entrata dalla finestra e ha scoperto l’orrore.

Nell’appartamento del vicino c’era il cadavere della giovane, probabilmente uccisa a coltellate. Anche l’uomo era ferito ed è stato portato in ospedale. Si sa che ha 30 anni, che da pochi giorni viveva nell’edificio, ma non sono state diramate altre informazioni.

