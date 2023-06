«La guerra civile è cominciata». Con queste parole Yevgeny Prigozhin, capo della milizia mercenaria Wagner, aveva comunicato, nelle prime ore di sabato, l’ammutinamento dei suoi mercenari, in dissidio con i vertici delle forze armate russe al fianco delle quali la brigata ha combattuto sin dall’inizio dell’invasione in Ucraina.

«Siamo 25mila, pronti a morire», aveva aggiunto Prighozin. E ancora: «Non vogliamo che il Paese continui a vivere nella corruzione e nella menzogna. Siamo patrioti, e coloro che sono contro di noi sono quelli che si sono riuniti intorno ai bastardi».

Dopo l’annuncio, in poche ore i miliziani della Wagner sono riusciti a prendere il controllo della città di Rostov, snodo fondamentale per l’offensiva in Ucraina, dando anche il via a una marcia senza opposizione verso Mosca.

Un’avanzata durata fino al tardo pomeriggio, quando dallo stesso Prigozhin è arrivato l’ordine di stop e ritirata «per non versare sangue russo, da una parte o dall’altra».

A mediare tra lo Zar e il capo dei mercenari sarebbe stato Aleksandr Lukashenko, presidente della Bielorussia, il primo a dare l’annuncio della fine del putsch della brigata ribelle.

Ma è stata vera ribelliione? Una dimostrazione di forza? Oppure un bluff? C’è stata una trattativa? E chi ha ottenuto cosa? Domande ancora senza risposta. Di certo la manovra spericolata dell’ex “cuoco di Putin”, come viene soprannominato, ha attirato su di sé gli occhi del mondo.

I leader del G7 hanno avuto colloqui telefonici convulsi per fare il punto della situazione e immaginare possibili scenari.

Vladimir Putin, dal canto proprio, mentre a Mosca venivano evacuati gli edifici pubblici e sospese quasi tutte le principali attività, si è presentato in tv per parlare alla Nazione. Un discorso duro, durante il quale ha tacciato la Wagner e il suo leader di «tradimento» e di aver «pugnalato il Paese alle spalle», per poi assicurare punizioni esemplari per i responsabili della ribellione.

Ora tutto appare sospeso e congelato. E il conflitto in Ucraina continua. La Russia assicura che «gli obiettivi continueranno a essere perseguiti», ma per il leader di Kiev Volodymyr Zelensky «Putin ora è molto spaventato e probabilmente si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi. Sono sicuro che non è più a Mosca. Sa di cosa ha paura, perché lui stesso ha creato questa minaccia».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata