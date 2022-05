E' iniziata sulla Piazza Rossa a Mosca la parata per il Giorno della vittoria, per ricordare la vittoria sul nazismo durante la Seconda guerra mondiale.

"Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria", ha detto il presidente russo Vladimir Putin aprendo il suo atteso discorso per celebrare con il popolo russo la sconfitta della Germania di Hitler per mano dell'Armata Rossa.

Con l'attacco all'Ucraina Mosca ha risposto ad "una minaccia diretta vicino ai confini russi", ha scandito, perché "un attacco era stato preparato, anche alla Crimea". "La Russia è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci", ha aggiunto. "L'aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta".

Eppure, ha sottolineato, "l'orrore di una guerra globale non si deve ripetere".

Alla tradizionale parata sfilano migliaia di soldati e circa 130 mezzi, anche i più moderni, come un caccia di quinta generazione, bombardieri a lungo raggio e il più grande elicottero da trasporto al mondo, l'Mi-2. Per la prima volta otto jet sorvoleranno la Piazza Rossa schierati a “Z”, in onore dei militari impegnati in Ucraina.

Dopo 12 anni riapparirà l'enorme Il-80, noto come il “Cremlino Volante”, destinato ad ospitare il comando russo in caso di guerra nucleare.

La giornata di ora in ora:

Ore 9 – Zelensky: “Nessuno si approprierà della vittoria del '45”

Anche gli ucraini hanno sconfitto il nazismo nella Seconda guerra mondiale e per questo "non permetteremo a nessuno di appropriarsi di questa vittoria". Lo ha affermato oggi il presidente Volodymyr Zelensky, citato dall'agenzia Interfax Ucraina, nell'anniversario della vittoria. "Il nostro nemico - ha aggiunto Zelensky, riferendosi alla Russia - sognava che avremmo rinunciato a celebrare il 9 maggio e la vittoria sul nazismo". E ciò per sostenere la tesi di Mosca secondo la quale l'invasione è diretta a "denazificare" l'Ucraina.

***

Ore 7.40 – Kiev: “Mosca prepara l’offensiva a est”

Le forze russe si stanno preparando per un'offensiva nell'est dell'Ucraina in direzione di Seversk, Slavyansk, Lisichansk e Avdiivka: lo ha reso noto lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine sulla sua pagina Facebook, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Unian.

