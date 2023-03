Arrestato a Minsk, in Bielorussia il dissidente russo Alexei Moskalyo.

La notizia è riportata dal Guardian.

La vicenda di Moskalyo ha fatto scalpore e per molti è un simbolo dell’opposizione a Vladimir Putin e all’aggressione delle forze di Mosca in Ucraina.

L’uomo è infatti finito nel mirino della polizia russa per aver postato sui social un disegno di sua figlia Maria, 13 anni, raffigurante razzi lanciati contro una famiglia ucraina.

In alcuni post, inoltre, ha criticato le politiche del Cremlino e dunque, messo sotto accusa, è stato posto agli arresti domiciliari. Dopo una condanna a due anni per aver screditato la Russia, Moskalyo era fuggito, mentre sua figlia è stata trasferito in un centro di accoglienza per minori statali.

Ora giunge la notizia dell’arresto, avvenuto nella capitale della Bielorussia, Paese alleato di Mosca.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata