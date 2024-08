Un'azienda cinese è stata accusata di aver rubato migliaia di cadaveri da forni crematori e laboratori medici per utilizzarne le ossa per innesti odontoiatrici. Senza naturalmente che i parenti ne fossero a conoscenza.

Secondo il resoconto della vicenda, riportata dal South China Morning Post, i proprietari e gli operatori di Sichuan Hengpu Thecnology Co. e Shanxi Osteorad Bionmaterial Co. sono accusati di aver ottenuto quattromila cadaveri tramite metodi non etici che hanno consentito alla prima società di guadagnare fino a 53 milioni di dollari di profitti tra il 2015 e il 2023.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la polizia avrebbe sequestrato oltre 18 tonnellate di ossa e sarebbero stati inoltre confiscati più di 34mila prodotti semilavorati e finiti.

Le autorità di Taiyuan hanno poi confermato che i pubblici ministeri stanno indagando sulle accuse.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata