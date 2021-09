Sono rientrati sulla Terra ieri sera i primi quattro turisti spaziali di SpaceX con un ammaraggio nell’Oceano Atlantico, al largo delle coste della Florida. Hanno trascorso tre giorni nello Spazio completando quindi con successo la prima missione orbitale della storia senza astronauti professionisti a bordo.

Nei video diffusi dalla compagnia si vedono quattro grandi paracadute che rallentano la discesa della capsula Dragon.

I turisti spaziali erano decollati dal Kennedy Space Center a bordo di un Falcon 9 mercoledì sera.

La missione, chiamata Inspiration4, aveva come obiettivo quello di segnare una svolta dimostrando che il cosmo è accessibile anche agli equipaggi che non sono stati selezionati e addestrati per anni.

I quattro novizi - il miliardario Jared Isaacman, che ha noleggiato la missione, e altri tre americani - hanno trascorso tre giorni in orbita attorno alla Terra, viaggiando oltre la Stazione spaziale internazionale (Iss), fino a 590 km d'altitudine. Girando in orbita a circa 28.000 km orari, hanno fatto il giro del mondo più di 15 volte al giorno.

