Gli Stati Uniti preparano un nuovo pacchetto di armi da 1,1 miliardi di dollari per l'Ucraina in previsione dell'annuncio da parte della Russia dell'annessione dei territori occupati di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson dopo i referendum rigettati come "farsa" da Kiev e dalla maggioranza della comunità internazionale.

Lo riferiscono fonti dell'amministrazione all'agenzia Reuters.

Ci saranno i sistemi anti-missile Himars già inviati alle forze di Kiev, munizioni e vari tipi di sistemi anti droni radar. L'amministrazione Biden sta anche preparando nuove sanzioni contro Mosca.

Ieri le autorità filorusse hanno dichiarato la vittoria nei referendum di annessione al nuovo distretto federale della Crimea, il cui rappresentante presidenziale sarà probabilmente Dmitry Rogozin, l'ex direttore generale dell'Agenzia spaziale russa Roskosmos.

In base ai risultati preliminari dello spoglio, nel Lugansk il sì ha vinto con il 98,52%, nel Donetsk con il 94,75%. Nell'area di Kherson, dove i conteggi sono stati ultimati, l'87,05% dei votanti ha detto sì. Spoglio ultimato anche a Zaporizhzhia, dove si è espresso per il sì il 93,11% degli elettori.

"Kiev non può negoziare con Mosca dopo i referendum di annessione", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in video alla riunione del Consiglio di Sicurezza Onu.

(QUI tutti gli articoli sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Ore 8.20 – La regione di Zaporizhzhia chiede a Putin l’annessione

Oggi la regione ucraina di Zaporizhzhia, occupata dalle truppe russe, chiederà al presidente russo, Vladimir Putin, di essere "annessa" alla Russia dopo i risultati del referendum: lo scrive l'agenzia russa Tass. "Il 28 settembre le autorità della regione di Zaporizhzhia si rivolgeranno a Putin con la richiesta di accettare la regione nella Federazione russa", scrive la Tass, citando il dirigente delle autorità filorusse regionali Vladimir Rogov.

***

Ore 7.15 – Polonia: “Se da Mosca arma nucleare risposta Nato devastante”

Il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, ha dichiarato che la risposta della Nato a qualsiasi uso di armi nucleari da parte della Russia in Ucraina sarà "devastante". In un'intervista al talk show della Nbc "Meet the Press” il ministro, in visita a Washington, ha avvertito che se Putin dovesse usare la bomba atomica la Nato reagirà "in maniera convenzionale”, quindi non usando un'arma nucleare, "ma la risposta sarà devastante". "Questo è il messaggio che l'Alleanza sta inviando alla Russia in questo momento", ha aggiunto il ministro di Varsavia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata