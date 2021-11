In Svizzera vince il sì al Green pass.

Secondo le prime proiezioni SSR/gsf.bern, il 63% degli elvetici ha votato a favore nel referendum sulla legge che prevede l'introduzione del certificato anti-Covid per accedere a ristoranti, cinema, palestre ed eventi. Guardando i dati parziali, nel cantone di Ginevra ad esempio, il 64,08% degli elettori ha votato sì.

La popolazione si era già espressa nel giugno 2021 sulla legge Covid-19. Allora il testo era stato approvato con il 60,2% di voti.

Ma rispetto al voto di sei mesi fa, il clima si è inasprito: il fronte del No a restrizioni durante la campagna per il voto ha indetto manifestazioni in tutto il Paese. Per proteggere la sede del governo e del Parlamento da eventuali assalti degli avversari al pass sanitario, le forze dell'ordine si sono mobilitate per far fronte ad eventuali proteste.

Anche in Svizzera i numeri della pandemia sono in aumento e per il governo era necessario introdurre nuove limitazioni. Per i contrari il certificato è una violazione delle libertà individuali.

