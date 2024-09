Le forze armate russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni kamikaze sulla città di Kiev, ma tutti i velivoli senza pilota nemici sono stati abbattuti: lo ha reso noto su Telegram l'Amministrazione militare della capitale ucraina (Kmva).

Si è trattato del quinto attacco aereo su Kiev dall'inizio di settembre, commenta la Kmva, aggiungendo che i droni sono arrivati dal territorio della regione russa di Kursk in diverse ondate dopo la mezzanotte.

«Il raid aereo nella capitale è durato più di un'ora», si legge nel messaggio, «tutti i droni d'attacco russi che minacciavano Kiev sono stati distrutti dalle forze e dalle attrezzature di difesa aerea alla periferia della capitale».

Per il momento non si registrano vittime, feriti o danni. Il numero di droni abbattuti verrà reso noto in mattinata.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata