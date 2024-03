Giallo ad Amsterdam per la morte di un ragazzo italiano di 19 anni.

Di Alessio Giannaccari, salentino, si erano perse le tracce sabato 16 marzo. Una scomparsa che ha allarmato i genitori, partiti subito per l’Olanda per seguire la vicenda. Stamani il tragico epilogo, il corpo del giovane è stato trovato alla periferia della città, vicino ai binari della Holendrecht metro station.

Le cause ancora da accertare, sul caso è stata aperta un’inchiesta.

Alessio, figlio unico di una coppia di leccesi – lei avvocata lui imprenditore – si era trasferito da pochi mesi, lavorava come cameriere in un ristorante e viveva in un appartamento in periferia assieme ad altri ragazzi. Voleva seguire le orme del padre e farsi strada nel settore della ristorazione, per questo dopo il diploma ha deciso di fare un’esperienza all’estero.

Sabato il ragazzo è uscito da casa senza documenti, poi il suo telefono ha smesso di squillare. Amici e parenti hanno condiviso una foto sui social per aiutare le ricerche, i genitori ieri hanno raggiunto Amsterdam e oggi hanno fatto la terribile scoperta. Non avevano intercettato alcun malessere, nessun campanello d’allarme.

Ora gli inquirenti sono al lavoro per capire se si tratti di una morte violenta o naturale. O di un suicidio.

