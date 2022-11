Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un documento che ufficializza il ritiro del suo Paese dal Consiglio d'Europa, già deciso nel marzo scorso.

Putin ha infatti firmato un decreto per la rimozione di Ivan Soltanovsky dalla carica di rappresentante permanente di Mosca all'organizzazione con sede a Strasburgo.

E mentre l’Assemblea parlamentare della Nato ha approvato la risoluzione presentata dalla commissione politica in cui si dichiara la Russia sotto l’attuale regime uno «stato terrorista», la Norvegia ha dichiarato che assisterà l’Ucraina con l’approvvigionamento di gas per il prossimo inverno, fornendo finanziamenti per un importo di 2 miliardi di corone norvegesi (circa 190 milioni di euro).

"La Commissione Ue sta erogando altri 2,5 miliardi di euro per l'Ucraina. Abbiamo in programma 18 miliardi di euro per il 2023, con finanziamenti erogati regolarmente. Per le riparazioni urgenti e per una ripresa rapido che porti a una ricostruzione di successo. Continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario", le parole su twitter della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

L’Ucraina, con milioni di persone senza elettricità, si appresta ad affrontare l’inverno in condizioni drammatiche, con l’Organizzazione mondiale della Sanità che ha lanciato l’allarme: «Il freddo uccide, la vita di milioni di persone è a rischio».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata