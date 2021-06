Secondo il presidente russo Vladimir Putin con l’amministrazione Biden i rapporti fra Stati Uniti e Russia sono al "punto più basso da anni".

Il predecessore Donald Trump, ha detto il numero uno del Cremlino in un'intervista a Nbc, è "un individuo straordinario, di talento. Ha personalità e non è arrivato dall'establishment americano" mentre Joe Biden è "radicalmente differente, ha trascorso quasi interamente la sua vita in politica", ha aggiunto in un'intervista a Nbc, sottolineando comunque di poter lavorare con Biden.

Sul fatto che Biden lo abbia definito killer "durante il mio mandato mi sono abituato ad attacchi da tutti gli angoli, in tutte le aree e con tutti i pretesti e nessuno di questi mi sorprende". Tra l’altro, ha sottolineato, l’etichetta di killer è da "Hollywood macho".

Infine ha bollato come "senza senso" le indiscrezioni del Washington Post secondo le quali la Russia si sta preparando a offrire a Teheran un sistema satellitare avanzato: "Abbiamo dei piani di cooperazione con l'Iran. Ma questa è solo una fake news. E' senza senso, spazzatura".

IL VERTICE – Il prossimo 16 giugno Vladimir Putin e Joe Biden terranno un summit, il loro primo faccia a faccia, a Villa La Grange a Ginevra.

"Non cerchiamo il conflitto ma un rapporto stabile e prevedibile con la Russia”, ha scandito Biden ribadendo però che gli Usa risponderanno in modo "robusto e significativo" ad ogni azione ostile di Mosca.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata