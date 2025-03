Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di aver accolto l'invito di Donald Trump a risparmiare i soldati ucraini nel Kursk. Ha, inoltre, assicurato che a chi si arrenderà verrà garantita la vita e un trattamento dignitoso.

«Comprendiamo l'appello del presidente Trump: se i soldati ucraini nella regione russa di Kursk depongono le armi e si arrendono, sarà loro garantita la vita e un trattamento dignitoso», ha detto.

Putin ha dichiarato che «la nuova amministrazione Usa guidata dal presidente Trump sta facendo di tutto per ripristinare almeno qualcosa di ciò che, a suo avviso, è stato praticamente ridotto a zero e distrutto dalla precedente amministrazione americana». In aggiunta, il leader russo ha però anche affermato che la ripresa delle relazioni con Washington è «un processo che non è facile, per non dire complicato».

(Unioneonline)

