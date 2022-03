Notte di allarmi e bombardamenti in diverse città dell’Ucraina. Le sirene d’allarme hanno risuonato a Leopoli, Kiev, Cherasky a Charkiv. Le forze russe si avvicinano sempre più alla capitale, immagini satellitari mostrano anche l’uso di artiglieria pesante.

A Mykolaiv un raid delle truppe di Mosca ha danneggiato un ospedale per la cura di malati oncologici e alcuni edifici residenziali, ma sembra che nessun civile sia stato ucciso.

Resta grande la preoccupazione internazionale dato che, secondo quanto sottolineato da Jennifer Grranholm, ministro dell’Energia degli Stati Uniti, la Russia sita “violando i principi di sicurezza”.

In queste ore il Jerusalem Post ha rivelato che il premier israeliano Naftali Bennett avrebbe raccomandato a Volodymyr Zelesnky, presidente dell’Ucraina, di accettare l'offerta di Vladimir Putin di arrendersi per mettere fine alla guerra. Il rifiuto sarebbe dovuto al fatto che la proposta includesse “molti sacrifici” per la popolazione.

E le sanzioni contro gli oligarchi russi non si fermano, sintomo del fatto che il conflitto abbia sempre più risvolti economici. Sono stati congelati gli investimenti in hedge fund americani di Roman Abramovich, dopo le misure che lo hanno colpito. Il Dipartimento di Stato Usa ha annunciato anche ulteriori misure contro i componenti del consiglio di amministrazione di Novikombank e ABR Management. Nel mirino, poi, Yuri Kovalchuk, Kirill Kovaluch, Dmitri Lebedev e Vladimir Knyagin di ABR Management. I quattro componenti del cda di Novikombank colpito sono la presidente Elena Georgieva, German Belous, Andrey Sapelin e Dmitri Vavulin. In Italia, bloccata a Trieste l'imbarcazione "Sy A" del valore di circa 530 milioni di euro riconducibile all'oligarca russo Andrey Igorevich Melichenko.

L’Ue, per voce di Ursula von der Leyen, ha annunciato un quarto pacchetto di sanzioni, mentre il premier italiano Mario Draghi è intervenuto di nuovo per sottolineare che Putin “non vuole la pace. Il suo piano sembra essere un altro. Io mi auguro che al più presto si arrivi a uno spiraglio e noi faremo di tutto affinché Ucraina e Russia arrivino a parlarsi, purché sia preservata la dignità dell'Ucraina".

Di seguito gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 7.46 – Esplosioni in diverse città, almeno due a Dnipro

Esplosioni sono state sentite nella prima mattinata di oggi nelle città di Nikolaev (nel sud), Dnipro e Kropyvnytskyi (nel centro del Paese).

Ore 7.18 – A Leopoli allarme durato 2 ore, mai così lungo

È cessato dopo due ore l'allarme aereo di stamattina a Leopoli, la città nell'ovest dell'Ucraina finora considerata relativamente sicura e svegliata dalle sirene d'allarme prima dell'alba, attorno alle 5.30. È la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina che l'allarme a Leopoli dura così a lungo.

