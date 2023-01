Perquisizione di oltre 12 ore nella casa di Joe Biden a Wilmington, nel Delaware, dove il dipartimento di Giustizia americano ha trovato altri sei documenti classificati.

Lo riferiscono gli avvocati del presidente americano.

«Il dipartimento di Giustizia ha portato via il materiale che riteneva rilevante per la sua indagine, inclusi sei documenti contrassegnati come classificati», ha spiegato il legale, Bob Bauer, precisando che alcune delle carte risalgono al tempo in cui Biden era senatore, altre al periodo in cui era vicepresidente.

Sono stati prelevati anche appunti scritti a mano durante gli anni della sua vicepresidenza. Bauer ha affermato che alla perquisizione hanno assistito i legali del presidente.

La ricerca degli investigatori aveva riguardato «tutti i locali di lavoro, di soggiorno e di deposito» della casa.

E cresce la pressione su Biden, nello scorso weekend si è saputo che altre cinque pagine di documenti governativi riservati sono state trovate nelle stanze private del presidente nel Delaware, prima di allora altri documenti erano stati scoperti.

Le carte risalgono al periodo in cui Biden è stato vicepresidente sotto Barack Obama, dal 2009 al 2017. Nel tentativo di distinguere la posizione di Biden da quella di Trump (anche l’ex presidente finì nei guai per la stessa storia), la Casa Bianca ha ripetutamente sottolineato che gli avvocati di Biden hanno immediatamente consegnato i documenti all'Archivio nazionale, che è responsabile della loro custodia.

