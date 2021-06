Parto da record la scorsa notte in un ospedale di Pretoria, in Sudafrica.

Per i medici, i bambini che portava in grembo Gosiame Thamara Sithole, una sudafricana di 37 anni, avrebbero dovuto essere 8. Tuttavia la scorsa notte, in un ospedale di Pretoria, la donna ha dato alla luce ben 10 gemellini (7 maschi e 3 femmine).

Soltanto il mese scorso, in Marocco, la maliana Halima Cissé aveva fatto parlare di sè in tutto il mondo per il suo parto record da 9 gemelli. Anche in quel caso, nonostante le ripetute analisi e le diagnosi da parte di diversi specialisti, la donna ha scoperto la verità solo dopo il parto: due dei nascituri erano sempre sfuggiti alle ecografie.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata