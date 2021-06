Cina e Russia rinnovano il proprio “patto di amicizia”, dopo essere finite entrambe nel “mirino” dell’ultimo vertice G7 tenutosi in Cornovaglia.

Il leader di Pechino Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno avuto un faccia a faccia in videoconferenza, al termine del quale, riferiscono i media cinesi, “hanno ufficialmente annunciato l'estensione del Trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione". Un’intesa che quest’anno compie 20 anni e che è ancora oggi alla base della sinergia tra le due potenze confinanti, su molti dossier dell’agenda politica internazionale.

Nel corso del colloquio, il numero uno di Pechino e lo “zar” di Mosca hanno voluto sottolineare la “stretta” collaborazione dei loro Paesi “per iniettare energia positiva nella comunità internazionale e dare l'esempio di un nuovo tipo di relazioni internazionali, nel mezzo di un contesto di mondo che sta entrando in un periodo di rapidi cambiamenti e sviluppi, con molteplici crisi".

Russia e Cina, come detto, erano state entrambe citate nella dichiarazione finale dell’ultimo summit del G7. I grandi della Terra avevano criticato sia Mosca sia Pechino su molti temi e in particolare per la repressione del dissenso e per le ripetute violazioni dei diritti umani.

Il rinnovato asse Russia-Cina, inoltre, appare anche come una risposta ai recenti proclami dell’amministrazione Usa guidata da Joe Biden, che ha annunciato l’intenzione di dare nuovo slancio all’atlantismo e ai rapporti tra Stati Uniti ed Unione europea, sia dal punto di vista politico che economico e commerciale.

