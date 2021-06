Continua a correre, trascinata dalla variante Delta, l’epidemia di Covid nel Regno Unito. Oggi nuovo picco giornaliero di contagi da febbraio, 18.270. Ieri erano 15.810. I decessi sono stati 23.

L’alto numero dei vaccinati (84% con la prima dose, 61% con il richiamo) contiene per il momento il numero delle vittime, che comunque è in lieve crescite: sono 23 i decessi delle ultime 24 ore, la Gran Bretagna si è tenuta a lungo sotto i dieci.

E questa mattina in migliaia hanno sfilato a Londra per protestare contro le residue restrizioni del lockdown, la cui caduta è stata rinviata di un mese – dal 21 giugno al 21 luglio – dal governo di Boris Johnson proprio per la forte risalita dei contagi.

I manifestanti hanno marciato lungo Hyde Park, attraverso Oxford Street e verso il Parlamento, con le bandiere in mano, per chiedere la fine delle restrizioni. "Il motivo principale per cui mi trovo qui è che questo lockdown è arrivato a scapito della nostra libertà e dei nostri diritti", ha detto Iain

McCausland, partito dal Devon, sulla costa sud-occidentale dell'Inghilterra, per partecipare al rally.

"La nostra libertà di riunirci, la nostra libertà di viaggiare e lavorare. Sono davvero molto arrabbiato con il governo, così come tutti qui". Su uno dei cartelli si chiedeva "l'arresto di Hancock", in riferimento al ministro della Sanità beccato mentre baciava l'amante, in violazione delle norme sul distanziamento sociale da lui stesso imposte contro il Covid. Hancock si è scusato, ma finora ha resistito sulle richieste di dimissioni.

