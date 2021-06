Kim Jong-un “emaciato” e in condizioni di salute precarie.

Insolita mossa della tv di Stato nordcoreana Kctv, che ha mandato in onda il commento di un cittadino “incerto” sulla condizione del leader della Corea del Nord.

"Vedere il rispettato segretario generale Kim Jong-un emaciato spezza tanto il cuore della nostra gente", ha affermato l'uomo in una intervista trasmessa dalla Kctv venerdì scorso, nel resoconto dei media di Seul.

Nel video, i residenti di Pyongyang sono ripresi mentre guardano un grande schermo sistemato per strada con le immagini di un concerto presenziato da Kim e dai funzionari di massimo livello dopo una riunione plenaria del Partito dei Lavoratori.

Trasmettere l’idea che Kim sia in precarie condizioni di salute, secondo gli analisi, è una strategia di Pyongyang per dipingerlo come un leader "dedito e laborioso" che affronta i problemi del Paese.

Della salute di Kim si è cominciato a parlare l'anno scorso dopo che il leader saltò la commemorazione del compleanno del 15 aprile del nonno Kim Il-sung, fondatore dello Stato, assentandosi dalla vita pubblica per circa 20 giorni. Nel 2016, l'intelligence della Corea del Sud riferì che Kim era ingrassato fino a raggiungere almeno i 130 chili, con circa 40 chili accumulati dalla presa del potere a fine 2011. Nel 2020, invece, si parlò di altri 10 chili guadagnati. Ora, improvvisamente, è “emaciato”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata