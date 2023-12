Momenti di terrore per una serie di sparatorie in Texas. Un uomo è stato arrestato dopo aver ucciso 6 persone a colpi d’arma da fuoco. Alla conta si aggiungono 3 feriti, tra cui due agenti. Lo ha annunciato il capo della polizia di Austin, Robin Henderson, in una conferenza stampa.

Stando a quanto ricostruito dalle Forze dell’ordine, l'uomo ha prima ucciso due persone nella zona di San Antonio, poi ha sparato e ferito un agente del distretto scolastico di Austin, quindi ha colpito a morte un uomo e una donna a qualche chilometro di distanza.

La furia omicida non si è però fermata lì. Ha poi sparato e ferito un uomo in bicicletta, prima di colpire e ferire un poliziotto di Austin che stava rispondendo a una chiamata per furto con scasso in una casa dove due persone sono state trovate morte. A ucciderle, sempre lo stesso killer.

