Tragico incidente all’Icon Park di Orlando, in Florida, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una giostra.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di decine di testimoni, che hanno ripreso la terribile scena mentre erano intenti a filmare l'attrazione.

L'incidente, avvenuto nella serata di giovedì, sulla torre da luna park più alta del mondo, la Free Fall: una giostra presente in diversi parchi divertimento, anche italiani, che solitamente porta i passeggeri molto lentamente ad un’altezza di circa 130 metri, per poi precipitare in picchiata a forte velocità, frenando al momento giusto, poco prima di toccare terra.

L'incidente è avvenuto proprio in fase di frenata della giostra, con il giovane che è scivolato via dalla postazione, cadendo rovinosamente al suolo, tra le urla dei presenti.

A nulla sono valsi l'immediato soccorso e il trasferimento in ospedale: per il 14enne non c’era più nulla da fare.

La società che gestisce il parco ha dichiarato di essere al lavoro insieme alle autorità per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, ed accertare cause e responsbailità.

"I nostri cuori sono rivolti alla famiglie di questo ragazzo", ha affermato il direttore marketing della struttura.

L'attrazione rimarrà chiusa fino a data da destinarsi. Per l'Icon Park, purtroppo, non si tratta della prima tragedia. Nel settembre del 2020 un ragazzo di 21 anni è morto durante un controllo di sicurezza all'ingresso dell'attrazione StarFlyer.

