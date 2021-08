Ty Garbin, uno degli uomini che al cento del complotto per rapire la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer in seguito alle restrizioni imposte per il Covid, è stato condannato a sei anni di carcere.

Garbin ha ammesso la sua colpevolezza e si è scusato con la governatrice: "Non posso neanche immaginare la paura e lo stress della sua famiglia a causa delle mie azioni e per questo chiedo scusa", ha detto.

Whitmer ha commentato la vicenda affidandosi a Twitter, e si è detta soddisfatta della sentenza: “Coloro che cercano di capovolgere le elezioni e di avvelenare la democrazia americana vanno incontro a delle conseguenze”, ha scritto.

