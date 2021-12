FRANCIA – La Francia registra oltre duecentomila nuovi casi giornalieri di Covid e segna un nuovo record dall'inizio della pandemia. Le persone contagiate nelle ultime 24 ore sono state 208.000, ha annunciato il ministro della Salute francese Olivier Véran all'Assemblea Nazionale. Ieri il Paese aveva registrato 180mila nuovi casi.

REGNO UNITO – Nuovo record di casi anche nel Regno Unito. L’ultimo aggiornamento diffuso dalle autorità sanitarie registra infatti ben 183.037 contagi nelle 24 ore.

SCOZIA – Anche la Scozia ha registrato un record di contagi giornalieri di coronavirus dall'inizio della pandemia, arrivando a 15.849 casi, di cui circa l'80% sono rappresentati dalla variante Omicron. Si segnalano altri tre decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono 769 le persone attualmente in ospedale per Covid, di cui 36 in terapia intensiva.

DANIMARCA – La Danimarca, Paese con il più alto tasso di infezione in rapporto alla popolazione, registra un nuovo record di contagi con 23.228 nelle ultime 24 ore. L'altissimo numero casi è dovuto anche all'enorme quantità di tamponi effettuati nei giorni successivi al Natale. Il tasso di positività resta infatti stabile. Il precedente record di positivi al Covid in Danimarca è stato raggiunto lunedì scorso ed è stato di 16.164.

MALTA – Continua l'esplosione di nuovi contagi da Covid anche a Malta. Nell'ultima settimana si sono registrati numeri mai visti dall'inizio della pandemia. Il nuovo record, con 1.298 in 24 ore appena stabilito ieri, è stato polverizzato oggi con 1.337. In proporzione alla popolazione residente, è come se in Italia ne fossero stati registrati oltre 160mila. Il massimo di nuove positività quotidiane nelle precedenti fasi era stato di 510 del 10 marzo scorso.

STATI UNITI – Gli Stati Uniti hanno registrato 380.751 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Un aumento che fa salire la media settimanale di casi giornalieri a 267.305, oltre quindi il precedente record del gennaio 2021 di 251.232 casi.

