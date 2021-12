L’Olanda si prepara a un nuovo lockdown generalizzato.

Secondo quanto riportano i media locali, il Team nazionale di gestione delle epidemie ha raccomandato misure “rigorose” per frenare la diffusione della variante Omicron.

In particolare, la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri e di tutti i negozi non essenziali: un vero e proprio lockdown come quello che abbiamo sperimentato e conosciuto a marzo 2020.

L’annuncio è atteso per questa sera alle 19, nel corso di una conferenza stampa del premier Mark Rutte e del ministro della Salute Hugo de Jonge.

Non bastano dunque le misure appena prorogate fino al 14 gennaio dal governo, tra cui c’è la chiusura di tutti i negozi e servizi non essenziali tra le 17 e le 5.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata