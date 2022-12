Un drone ucraino ha colpito un aeroporto nella regione russa di Kursk. Lo ha annunciato il governatore della Regione Roman Starovoyt sui social media: «A causa di un attacco di droni nell'area dell’aeroporto di Kursk, un serbatoio di stoccaggio del petrolio ha preso fuoco. Non ci sono state vittime», ha scritto.

Già ieri Mosca ha accusato Kiev di aver colpito due delle sue basi aeree con i droni e, per tutta risposta, ha lanciato missili in diverse zone dell’Ucraina. Ben 70, di cui 60, ha fatto sapere Kiev, sono stati abbattuti dal sistema di difesa ucraino. Nel mirino «infrastrutture critiche e civili». Quattro le vittime, ha riferito nel consueto videomessaggio alla nazione Volodymyr Zelensky.

Il Wall Street Journal afferma intanto che gli Stati Uniti hanno segretamente modificato il lanciarazzi Himars consegnati all’Ucraina in modo che non potessero essere usati per missili a lungo raggio in grado di colpire la Russia. Una precauzione «necessaria», scrive il giornale, «per ridurre il rischio di una guerra più ampia» con Mosca.

PUTIN IN CRIMEA

Ieri Vladimir Putin ha visitato il ponte che collega la Crimea alla Russia, colpito nell’ottobre scorso da un attentato. Il presidente ha attraversato il ponte, che è stato riparato, e ha parlato con alcuni degli operai che vi stanno lavorando, riferisce l'agenzia Tass.

Putin ha guidato personalmente l'auto con la quale ha attraversato il ponte, accompagnato dal vice primo ministro Marat Khusnullin, che gli ha fatto un rapporto sui lavori di riparazione. In un video trasmesso dalla televisione, si sente il presidente dire: «Stiamo percorrendo il ponte sul lato destro. Il lato sinistro, come ho capito, è a posto, ma ha bisogno di essere completato. Ha sofferto più o meno gli stessi danni, è necessario portarlo in condizioni ottimali».

L'8 ottobre scorso un camion bomba è esploso uccidendo quattro persone e facendo crollare due arcate della parte del ponte riservata al traffico degli autoveicoli. Secondo i servizi di sicurezza interni russi, Fsb, l'attacco è stato ideato dai servizi d'intelligence militari ucraini, guidati da Kirill Budanov.

