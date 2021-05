Buone notizie per chi non ama ricevere lunghi messaggi audio su WhatsApp ma non può fare a meno di ascoltare i racconti di un amico oppure degli importanti messaggi di lavoro.

Con l’ultimo aggiornamento della famosa app di messaggistica è disponibile una funzione che permette di aumentare la velocità del file vocale.

Come funziona? Accanto all’audio è spuntato un nuovo piccolo logo: 1x indica la velocità standard, 1,5x un ritmo più sostenuto, 2x il massimo della velocità disponibile.

E c’è di più: secondo WABetaInfo, sempre a proposito di vocali, presto verrà rilasciato un aggiornamento che permette di controllare ciò che abbiamo registrato e il destinatario prima di schiacciare il tasto invio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata