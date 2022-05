La Corea del Nord "sembra pronta per un nuovo test nucleare": è l'allarme lanciato da un funzionario dell'Ufficio presidenziale di Seul, citato dalla Yonhap.

Se effettuato il test sarebbe il settimo in assoluto del Paese e il primo dal 2017, quando il leader Kim Jong-un annunciò una moratoria volontaria sulla sperimentazione atomica e di missili.

Prima del test nucleare, la Corea del Nord potrebbe lanciare missili balistici.

Seul intende redigere "piani d'azione molto dettagliati" sulla Corea del Nord in vista dell'incontro tra il neopresidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, insediatosi il 10 maggio scorso, e il presidente Usa, Joe Biden, che sarà in visita in Corea del Sud e Giappone dal 20 al 24 maggio.

Le immagini satellitari, già da tempo, mostrano attività nel sito usato in passato per i test nucleari e che, secondo Pyongyang, era stato chiuso nel 2018.

