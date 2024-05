La Spagna è sotto choc dopo che un uomo armato di 72 anni si è barricato in casa nella notte a Granada, in Andalusia, e ha ucciso i due nipotini di 9 e 14 anni, per poi suicidarsi.

Secondo le prime informazioni fornite dalla Guardia Civile, l’uomo si era barricato in casa dalla serata di ieri con un'arma da fuoco minacciando i due nipoti. Con lui era in contatto una squadra di negoziatori delle forze dell'ordine per ottenere la liberazione dei bambini. Ma all'irruzione della Guardia Civile, questa mattina, nell'abitazione, sono stati rinvenuti i tre cadaveri.

Secondo fonti citate dalla radio Cadena Ser, la madre dei ragazzi e figlia del 72enne omicida era morta due mesi fa in un incidente stradale a Loja (Granada) in cui il padre era alla guida dell'auto. E, una settimana dopo, era morta in ospedale anche la madre della donna e moglie dell'anziano, a causa delle ferite riportate nello stesso incidente.

Da allora l'uomo si era fatto carico dei nipoti. Secondo le stesse fonti, recentemente aveva avuto una discussione con il genero.

