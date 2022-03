Nuove manifestazioni in Russia contro quella che il Cremlino definisce “operazione speciale” in Ucraina e nuovi arresti da parte delle forze dell’ordine.

Secondo sito web di OVD-Info, organizzazione non governativa specializzata in diritti umani e nel monitoraggio delle manifestazioni, nel corso delle ultime proteste contro la guerra organizzate a Mosca e nelle altre principali città della Federazione russa, sarebbero state arrestate quasi 300 persone.

Nelle ultime ore giornalisti dell'Afp hanno assistito al fermo di diversi manifestanti sia nella capitale che a San Pietroburgo, la seconda città del Paese, e dalle immagini si vedono i poliziotti intervenire con la forza contro i manifestanti.

Sempre secondo i dati raccolti da OVD-Info, dall’inizio dell’invasione – lo scorso 24 febbraio – sono quasi 15mila le persone arrestate nel corso di manifestazioni di dissenso nei confronti del Cremlino e attualmente ci sono 10 tribunali impegnati in varie città in procedimenti penali “politici” per punire i partecipanti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata