Migliaia di persone in piazza a Montreal, in Quebec (Canada), per dire “no” alle restrizioni imposte dalle autorità per l’epidemia di Covid.

La manifestazione si è svolta nei pressi dello stadio olimpico della città, dove è ospitato uno dei maggiori centri vaccinali del Paese.

I partecipanti hanno mostrato cartelli e striscioni con messaggi di protesta, come “No al coprifuoco" e "No al passaporto sanitario".

Moltissimi hanno sfilato senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale, misure che considerano "ingiustificate", al pari delle rigide regole e delle chiusure.

Il Quebec è la seconda provincia canadese più colpita dal Covid, arrivato nel Paese nordamericano alla terza ondata.

(Unioneonline/l.f.)

