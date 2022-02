Una storia raccapricciante arriva da Elche, quartiere della città spagnola di Alicante, dove un 15enne è stato arrestato per aver ucciso a colpi di fucile i suoi genitori e il fratellino di 10 anni.

Dopo gli omicidi, l’adolescente ha tenuto i cadaveri dei familiari in casa per tre giorni, durante i quali non è andato a scuola. La macabra scoperta è stata fatta da un vicina, che ha incontrato il giovane nel palazzo e gli ha chiesto come mai i suoi genitori non si facessero più vedere in giro da giorni. “Perché li ho uccisi”, avrebbe risposto il 15enne. E la donna ha così allertato la Polizia, che ora ha preso in custodia l’adolescente, avviando indagini per capire cosa possa aver innescato la sua furia omicida.

Secondo quanto riferito dalla stampa iberica, il 15enne provava rancore per la madre, con la quale aveva litigato pesantemente perché la donna gli aveva tagliato il wi-fi per punizione.

