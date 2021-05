Spari nella serata di ieri a New York, con un bilancio finale di tre feriti.

I colpi sono stati esplosi a Times Square dove un uomo, che stava litigando con altre persone, ha estratto una pistola. Raggiunte dai proiettili una 23enne (alla coscia destra), una 43enne (al piede sinistro) e una bimba di 4 anni (alla gamba sinistra). Tutte sono state soccorse e trasferite in ospedale, non sono in condizioni preoccupati. La polizia ha spiegato che nessuna di loro è compresa tra quelle che stavano avendo la discussione con il responsabile.

"Fortunatamente questi passanti innocenti sono in condizioni stabili", ha twittato il sindaco Bill de Blasio. "Gli autori di questa violenza sono ricercati e la polizia li condurrà davanti alla giustizia. Il fiume di armi illegali che arrivano a New York deve fermarsi", ha aggiunto.

