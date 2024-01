La guerra contro Hamas «continuerà su tutti fronti fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi». Lo ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa a Tel Aviv.

«Per la vittoria - ha aggiunto - ci vorranno ancora pochi mesi, ma siamo determinati a a raggiungerla».

«Il governo sotto la mia leadership - ha detto ancora Netanyahu - non si accontenterà di niente di meno che la vittoria totale».

Intanto, il Parlamento europeo, per la prima volta dall'inizio del conflitto in Medioriente, ha sottolineato, con un testo approvato in Aula, «la necessità di un cessate il fuoco permanente a Gaza».

In una risoluzione non vincolante, adottata con 312 voti favorevoli, 131 contrari e 72 astensioni, gli eurodeputati Ue esprimono «il loro più profondo cordoglio per le vittime innocenti da entrambe le parti del conflitto» e, allo stesso tempo, rilanciano la necessità «di riavviare gli sforzi verso una soluzione politica dopo che tutti gli ostaggi saranno stati rilasciati immediatamente e incondizionatamente e Hamas sarà stata eliminata».

