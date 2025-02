Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu definisce il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di trasferire i palestinesi da Gaza «molto buono, la prima idea nuova da anni». «Ha il potenziale per cambiare tutto a Gaza», afferma Netanyahu in un'intervista rilasciata a Fox News prima del suo rientro da Washington.

«Non è uno sfratto forzato, né una pulizia etnica – prosegue – . Tutti parlano di Gaza come di una prigione a cielo aperto, e allora perché tenere questa gente in prigione? I cittadini di Gaza potranno tornare nelle loro case dopo la ricostruzione, a patto che rinneghino il terrorismo».

Il rientro dei palestinesi a Gaza era stato inizialmente escluso da Trump. Per Netanyahu, adesso, «la sfida principale è dove mandare i cittadini di Gaza». Ma è un «approccio nuovo e corretto... un approccio molto molto buono, nuovo».

Il presidente israeliano nega che l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff lo abbia "convinto" a entrare nell'accordo in corso per il rilascio degli ostaggi con Hamas: «Abbiamo avuto una conversazione molto franca, non solo amichevole. La realtà è che ho accettato questo accordo mesi fa, mentre Hamas lo ha rifiutato l'accordo».

Netanyahu ricorda anche di aver apprezzato il «supporto iniziale» dell'amministrazione di Joe Biden all'inizio della guerra. Ma sottolinea anche che mentre aumentava la pressione internazionale su Biden per cambiare la sua posizione su Israele, la Casa Bianca ha chiesto di fermare le armi con l'ingresso a Rafah.

Il premier ricorda anche che alcuni nel suo gabinetto volevano porre fine alla guerra a Gaza data l'opposizione degli Stati Uniti, ma lui si è opposto: «Se diventiamo uno stato vassallo, non sopravviveremo».

Nelle prossime ore, intanto, l'esercito di Israele si prepara a ritirarsi dalle sue ultime posizioni nel Corridoio di Netzarim, nel centro di Gaza, come parte dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas.

(Unioneonline/v.l.)

