“Conseguenze come non se ne sono mai viste nella storia”. È il commento di Vladimir Putin arrivato insieme all’annuncio di aver ordinato la messa in stato di allerta del sistema di deterrenza nucleare dopo che Usa, Ue, Canada, Gran Bretagna e anche il Giappone hanno inasprito le sanzioni contro la Russia, al quinto giorno dall’invasione dell’Ucraina.

Uno spiraglio nel pomeriggio di ieri è arrivato perché Mosca e Kiev hanno deciso di avviare una negoziazione e i colloqui dovrebbero partire oggi. Ma intanto la Bielorussia, secondo il Kyiv Independent, avrebbe optato di unirsi alle truppe russe. L’esercito, a quanto pare, sarebbe stato messo in allerta e il presidente Lukashenko ha affermato che i bielorussi stanno subendo violenze in Ucraina.

Sono cominciate quindi le “24 ore cruciali” di cui ha parlato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una telefonata col premier britannico Boris Johnson, anche se si è detto “scettico” sulla possibilità che i negoziati con Mosca, che si svolgono al confine tra Ucraina e Bielorussia, possano portare a una risoluzione del conflitto.

Nella notte, intanto, numerose esplosioni si sono sentite a Kiev e a Kharkiv, mentre la Farnesina "raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d'affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia".

Johnson: “Isolata ulteriormente la Russia, Putin deve fallire”

"Stamattina abbiamo ulteriormente isolato la Russia dal sistema finanziario internazionale. Lavorando con i nostri partner e il G7, siamo determinati a imporre le misure economiche più severe possibili contro il presidente Putin per la sua aberrante campagna contro l'Ucraina. Putin deve fallire". È il tweet pubblicato dal premier britannico, Boris Johnson.

Anonymous, attaccata ferrovia Bielorussa: servizi fuori uso

Anonymous ha rivendicato con un tweet un attacco hacker contro le ferrovie bielorusse affermando che "tutti i servizi sono fuori uso" e resteranno "disattivati finché le forze russe non lasceranno il territorio della Bielorussia".

L’esercito russo: “La popolazione di Kiev può lasciare la città”

"Tutti i civili possono lasciare liberamente la capitale ucraina attraverso l'autostrada Kiev-Vassylkiv", a sud-ovest della città, ha detto davanti alle telecamere tv il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov.

L’appello alla pace del Dalai Lama

Un appello alla pace in Ucraina è stato lanciato oggi dal Dalai Lama. Il leader spiriturale tibetano in esilio ha invitato Mosca e Kiev alla “comprensione reciproca”, definendo la guerra “obsoleta” e definendosi “profondamente rattristato”. “Problemi e disaccordi si risolvono meglio attraverso il dialogo”, ha aggiunto.

