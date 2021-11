Oltre 75 migranti sono annegati davanti alle coste della Libia a seguito di un naufragio.

Secondo l’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, le vittime erano partite proprio dalla Libia come hanno raccontato i 15 sopravvissuti che sono stati tratti in salvo dai pescatori e accompagnati a Zuara.

"Questo è il costo dell'inazione", ha ammonito la portavoce di Oim Safa Msehli su Twitter, ricordando che dall'inizio dell'anno "almeno 1.300 uomini, donne e bambini sono annegati nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale".

