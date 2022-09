Dopo il secondo rinvio di ieri, per una perdita di carburante, il lancio del razzo Artemis 1 della Nasa verso la Luna non sarà ritentato nei prossimi giorni.

Lo hanno annunciato i vertici della Nasa, aggiungendo che la nuova data non è ancora stata decisa. Secondo alcuni media Usa, potrebbe essere a fine settembre o metà ottobre.

Il periodo di lancio "non è più sul tavolo", ha dichiarato in conferenza stampa Jim Free, uno degli amministratori della Nasa.

"Non lanceremo il razzo finché non pensiamo che sia ok, la priorità è la sicurezza", ha sottolineato l'amministratore capo dell'agenzia spaziale Usa Bill Nelson, ricordando che lo Shuttle tornò nelle mani degli ingegneri 20 volte prima di essere lanciato.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata