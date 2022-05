La guerra in Ucraina è arrivata all’88esimo giorno, e a tenere banco sono lo scambio di prigionieri e la ripresa dei negoziati.

I negoziatori russi smentiscono di aver aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra i combattenti del battaglione Azov e l'oligarca filorusso Medvedchuk. E se Zelensky lega la sorte dei militari-eroi agli stessi negoziati di pace, Mosca vuole processare i prigionieri.

I russi hanno nel frattempo accelerato sulla propaganda, diffondendo le immagini dei soldati dell’Azov, dopo la resa, che sfilano seminudi, in modo da mostrare i tatuaggi di alcuni di loro con simboli nazisti.

Il leader dei separatisti filorussi del Donetsk, Denis Pushlin, ha minacciato: “Un processo dei combattenti ucraini dell’Azovstal davanti a un tribunale russo sarà inevitabile perché lo chiedono i cittadini”. Zelensky, dal canto suo, ha fatto sapere: “La ripresa dei negoziati avverrà solo se i russi salveranno la vita dei difensori di Mariupol. Senza scambio di prigionieri, non ci sarà nessuna trattativa”.

In una chiamata a Zelensky, Draghi ha assicurato "il costante sostegno dell'Italia anche per approvare il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, sbloccare i porti e per l'ingresso di Kiev in Ue".

Nel frattempo, Mosca ha divulgato una lista di 963 cittadini Usa a cui viene vietato l'ingresso in Russia: tra loro anche il presidente Biden, Mark Zuckerberg e l'attore Morgan Freeman.

La giornata di ora in ora:

Finlandia: "Ottimisti sull’accordo con la Turchia in qualche settimana”

"Sono ottimista sul fatto che i problemi" con la Turchia sull'adesione della Finlandia alla Nato "saranno risolti, ma ci vorrà un po' di tempo", potrebbe essere "una questione di settimane". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, in un'intervista alla tv di stato Yle, spiegando che Helsinki potrebbe garantire ad Ankara un monitoraggio più attento della presenza di militanti curdi nel suo territorio. "Visto che il Pkk è un'organizzazione inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche in Europa, è importante che anche noi facciamo la nostra parte per evitare attività terroristiche sul suolo finlandese".

***

Kiev: “Severodonetsk si sta trasformando in una nuova Mariupol”

I russi stanno concentrando le forze sull'assalto nella città del Lugansk Severodonetsk che "si sta trasformando in una nuova Mariupol". Lo ha denunciato la commissaria ucraina per i diritti umani della Verkhovna Rada Lyudmila Denisova su Telegram, riporta Ukrinform. "Gli attacchi nemici vengono costantemente effettuati in molte aree e gli insediamenti vengono bombardati da razzi dell'artiglieria e dai sistemi di tiro al volo. Il nemico ha concentrato tutte le sue forze sull'assalto di Severodonetsk, alla periferia della quale si svolgono costantemente battaglie. La città si sta trasformando in una nuova Mariupol", ha detto.

***

Parigi: “Per l'Ucraina nell'Ue ci vorranno 15-20 anni”

Per l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue ci vorranno "15 o 20 anni, sarà molto lunga". Lo ha detto il nuovo ministro francese per gli Affari europei, Clement Beaune, affermando che nel frattempo potrebbe entrare a far parte della comunità politica europea proposta dal presidente Emmanuel Macron.

***

Minsk: “Gruppi di sabotaggio ucraini in territorio bielorusso”

Il segretario del Consiglio di sicurezza bielorusso Oleksandr Wolfovych ha affermato che "gruppi di sabotaggio e ricognizione ucraini" sono entrati nel territorio della Bielorussia. Lo riportano i media statali di Minsk, secondo cui sono circa 20mila le truppe ucraine schierate nei pressi del confine con la Bielorussia, distribuite tra le regioni di Rivne, Kiev e Chernihiv. Nei giorni scorsi, Minsk ha annunciato il rafforzamento delle sue unità di sicurezza frontaliere e l'acquisto dei sistemi missilistici russi S-400 e Iskander.

***

Kiev: “Dateci armi pesanti e sblocchiamo il Mar Nero”

"Dialogare con un paese che ha preso in ostaggio centinaia di milioni di persone? Abbiamo un'idea migliore: il mondo deve concordare il trasferimento dei sistemi MLRS (lanciarazzi multiplo, ndr) e delle altre armi pesanti necessarie all'Ucraina per sbloccare il Mar Nero. Poi faremo di tutto”. Lo ha scritto il capo negoziatore ucraino Mikhailo Podoliak su Twitter sull'emergenza alimentare dopo il blocco del grano ucraino nei porti da parte dei russi.

***

Duda: “Solo Kiev può decidere sul proprio futuro”

L'Ucraina deve poter decidere il proprio futuro. Lo ha detto il presidente polacco nel suo discorso al parlamento ucraino. "Si sono sentite voci preoccupanti secondo cui l'Ucraina dovrebbe cedere alle richieste di Putin. Solo l'Ucraina ha il diritto di decidere sul proprio futuro", ha detto Andrzej Duda secondo quanto riporta il Guardian. Il presidente polacco è il primo leader europeo a tenere di persona un discorso al Parlamento ucraino dall'inizio dell'invasione russa.

***

Russi colpiscono case e scuole nel Donetsk, 7 morti

I russi hanno sparato su case e strutture civili nella regione di Donetsk, con 7 persone sono state uccise negli attacchi sui villaggi di Bakhmut, Soledar, Avdiyivka, Sviatohirsk, Mykolayivka, Toretsk, Zalizne, Raigorodok, Lastochkine, Pervomaiske, Yarova, Salt. Lo riferisce la polizia nazionale ucraina, secondo Ukrinform. "Gli occupanti hanno sparato su 12 insediamenti. Ci sono morti e feriti. Più di 40 case, una scuola, una scuola di musica, un istituto, imprese e strutture di supporto vitale sono state distrutte". È stato riferito che i russi hanno sparato da aerei, carrarmati, artiglieria pesante e lanciarazzi multipli Hail.

***

Kiev: “Munizioni a grappolo contro villaggio vicino a Kharkiv”

I russi usano proiettili a grappolo contro la comunità di Dergachiv nella regione di Kharkiv utilizzando carri armati ed elicotteri nella zona di combattimento. Lo ha denunciato su Facebook il capo della comunità di Dergachiv Vyacheslav Zadorenko, come riferisce Ukrinform. "Il nemico usa proiettili a grappolo sia negli insediamenti sia nei villaggi in prima linea e colpisce con carri armati, mortai, lancia missili dagli elicotteri ", ha detto Zadorenko.

***

Kiev: “Russi tentano di accerchiare Severodonetsk”

I russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, come riporta Unian. La città in prima linea nel Lugansk è ora a rischio di accerchiamento dopo che 12 persone sono state uccise e altre 40 ferite dai bombardamenti russi, ha aggiunto Gaiday.

***

Zelensky: “Situazione in Donbass estremamente difficile”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto la situazione nel Donbass come "estremamente difficile" nel suo ultimo discorso nazionale, citato dal Guardian.

***

Colpiti mille appartamenti nella regione di Kharkiv

Pesante bilancio dell'attacco missilistico russo di venerdì su Lozova, nella regione orientale di Kharkiv: colpiti oltre mille appartamenti e 11 strutture scolastiche. Nell'attacco sono rimaste ferite sette persone, tra cui un bambino di 11 anni.

***

Kiev, rischio attacchi da Bielorussia: avanti offensiva a est

Nel nord dell'Ucraina, "nelle direzioni Volyn e Polissya, le unità delle forze armate della Repubblica di Bielorussia hanno intensificato la ricognizione ed è stato notato il dispiegamento di ulteriori mezzi di ricognizione elettronica nelle aree di confine della regione di Gomel". Lo evidenzia lo Stato maggiore delle Forze armate di Kiev nell'ultimo aggiornamento precisando che "c'è una minaccia di attacchi missilistici e aerei sul territorio dell'Ucraina dal territorio della Repubblica di Bielorussia".

