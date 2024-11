L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale dalla regione meridionale di Astrakhan durante un attacco mattutino contro l'Ucraina. Il missile intercontinentale – riferiscono fonti militari di Kievi – non trasportava testate nucleare.

È la prima volta che la Russia utilizza un missile così potente e a lungo raggio dall’inizio del conflitto tra Ucraina e Russia.

Dal canto proprio, l’Ucraina ha utilizzato missili statunitensi e britannici (in particolare gli Storm Shadow) per colpire obiettivi all'interno della Russia, azione che Mosca aveva avvertito sarebbe stata vista come una grave escalation.

Secondo l'aeronautica militare, l'attacco russo ha preso di mira aziende e infrastrutture nella città centro-orientale di Dnipro.

(Unioneonline)

